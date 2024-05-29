В МИД РФ назвали причины аннулирования электронных виз иностранцев

Электронная виза может быть аннулирована на границе России, если паспорт иностранного гражданина является поддельным, недействительным, или данные в нем не соответствуют информации в визе.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Удельное количество отказов при оформлении иностранным гражданам единых электронных виз (ЕЭВ) не выше, чем для "бумажных" виз и составляет менее одной десятой доли процента, - подчеркнул он. - Готовая ЕЭВ также может быть аннулирована уже на границе пограничной службой ФСБ России по ряду причин: недействительный паспорт, техническая ошибка в паспорте, несоответствие данных в паспорте и визе, поддельный паспорт". "Наиболее частая причина отказа в оформлении ЕЭВ связана с тем, что клиенты неправильно заполняют анкетные данные на специализированном сайте", - отметил дипломат.

По словам Климова, люди загружают некачественные фотографии, допускают ошибки в номерах паспортов, датах рождений и ФИО.

В России увеличат список стран для въезда по электронной визе

Также распространенной причиной для автоматического отказа является наличие иностранцев в списке лиц, которым запрещен въезд в РФ.

"Необходимо отметить, что таких "отказников" примерно в 10 раз меньше, чем лиц, вовремя не исправивших ошибки в анкетных данных (лишь 250 отказов из более 350 тыс. заявлений, принятых за весь период выдачи ЕЭВ с 1 августа 2023 года)", - сообщил глава консульского департамента МИД.

Россия приступила к выдаче единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа 2023 года.

Ранее Климов сообщил, что РФ намерена расширить список стран, граждане которых смогут получить российские электронные визы.