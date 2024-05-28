Саранча атаковала два российских региона

Мароккская саранча заполонила пастбища в Дагестане и на Ставрополье, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Россельхознадзор. Специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что вредители атаковали площади по одной тысяче гектаров в каждом из регионов.

© Silas Stein/dpa/Global Look Press

На территории Ставропольского края саранча обнаружена в районе аулов Тукуй Мектеб и Махмуд-Мектеб. В Республике Дагестан саранчу нашли в Южно-Сухокумске, Ногайском районе, а также в Бежиганской зоне. Насекомые находятся только на пастбищах, зерновые культуры остались не тронуты вредителями.

Ранее правозащитник, блогер и лидер общественного движения «Активный Волгоград» Алексей Ульянов сообщил, что огромные скопления саранчи образовались в Краснодонском хуторе в Волгоградской области. Он опубликовал кадры нашествия насекомых. По словам активиста, из-за саранчи на территории хутора буквально ступить некуда.

Ранее агроном Денис Терентьев высказался о пользе майских заморозков. По его словам, холодная погода может убрать с полей некоторых вредителей, в частности картофельную нематоду. Однако, отметил он, для этого дачникам придется самостоятельно выманить вредителя незадолго до максимального понижения температуры.