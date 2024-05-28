Мизулина передала привет объявленному в розыск стримеру Mellstroy

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала повторное объявление в розыск известного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим). Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Я же обещала передать привет», — напомнила Мизулина.

К этому посту она прикрепила ссылку на видео от 15 апреля, в котором отвечала на просьбы передать привет Mellstroy на камеру.

«Привет мы ему передадим, но другим образом», — сказала в том ролике Мизулина.

Ранее стало известно, что МВД снова объявило в розыск Бурима. Предположительно, стример разыскивается за уклонение от весеннего призыва в армию.

13 февраля МВД объявило Бурима в розыск в первый раз. Причиной стал отказ стримера служить в белорусской армии. Блогер долгое время скрывался в Москве от призыва в армию на родине. В марте фамилия Бурима пропала из баз розыска России и Белоруссии.