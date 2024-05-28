Умерла радиоведущая Нина Соловей

От продолжительной болезни в возрасте 49 лет скончалась известная пермская журналистка Нина Соловей. Об этом в социальных сетях рассказала ей подруга Марина Харина.

© ФедералПресс / Евгений Поторочин

«Не хочется в это верить, но сегодня не стало моей подруги Нины Соловей. Жизнерадостная и жизнелюбивая — она до последнего боролась за свое здоровье», – рассказала Харина.

По ее словам, у погибшей осталась возрастная мама и 16-летняя дочь. Сейчас организацией похорон занимаются подруги Нины Соловей.

Как уточняет «КП-Пермь», Соловей скончалась в ночь на 28 мая. Коллеги сообщают, что у нее была онкология, и Нина две недели находилась в больнице, где врачи боролись за ее жизнь.

Нина Соловей в разное время работала на крупных пермских радиостанциях, больше всего — на радио «Эхо Перми» Она стала организатором фестиваля моноспектаклей «Монофест». Последние полгода ее жизни связаны с радио «Комсомольская правда Пермь».

Сейчас организацией похорон занимается близкая подруга Нины Соловей. Также проводится сбор средств, необходимых для их проведения.

Дата и место прощания пока неизвестна. Об этом коллеги и друзья погибшей сообщат позже.

Напомним, в марте в Перми в возрасте 65 лет умер известный пермский историк, создатель Камской археолого-этнографической экспедиции ПГПУ Андрей Михайлович Белавин. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин