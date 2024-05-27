В Красноярском крае из-за непогоды объявили предупреждение

Предупреждение об опасных погодных явлениях объявлено в Красноярском крае из-за ветра до 25 м/с и гроз. Ситуация осложняется тем, что в регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, сообщает Среднесибирское УГМС.

"Предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях: 27 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра - 15-20 м/с, местами 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, также 27 мая в центральных районах региона местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

При такой погоде возрастает угроза возникновения пожаров. В Красноярске особый противопожарный режим был введен с 3 мая. Затем режим вводился поэтапно на других территориях Красноярского края. Сейчас режим действует в 57 из 61 муниципалитета. При противопожарном режиме запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить любые пожароопасные работы. За нарушение режима действуют штрафы: для граждан - до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - до 800 тысяч рублей. Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем влечет уголовную ответственность.