Роженицу парализовало после анестезии в российском роддоме

Россиянка Екатерина Чумакова рассказала, что в 2021 году в роддоме Краснодара медики уговорили ее сделать эпидуральную анестезию, что привело к частичному параличу. Пострадавшая отсудила у медработников 3 млн рублей, но подала на апелляцию и требует 15 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, после прокола и родов у молодой женщины поднялась температура, отказали ноги. Она не могла кормить дочь. У ребенка позже диагностировали ДЦП.

Спустя три года молодая мать не может нормально ходить, сильно хромает, у неё постоянные судороги и боли.

Женщина подала в суд на больницу, требуя компенсацию в 15 млн рублей. Однако ей присудили только 3 млн. Теперь Екатерина готовит апелляцию.

Эпидуральная анестезия – способ анестезии, при котором лекарственные препараты вводятся в эпидуральное пространство позвоночника через катетер. При родах она считается эффективным методом обезболивания. Однако это медицинское вмешательство имеет противопоказания и может привести к осложнениям.