Актер из сериала «След» трагически погиб в автокатастрофе

Актер и певец Мацей Люсня, известный по роли польской адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе, передает Viva.pl. По информации журналистов, инцидент произошел во время поездки на съемочную площадку.

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Артисту на момент смерти было 55 лет, говорится в статье. Он также сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Смерть как краюха хлеба», «В добре и зле», «Квартиранты» и «Преступники», добавили авторы публикации.

Некролог актера был опубликован 25 мая пресс-службой театра «Комедия». Люсня в течение многих лет был связан со Старым театром в Кракове.

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