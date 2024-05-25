Огромная надпись «Сталин» появилась в Иркутской области

Надпись "Сталин" установили на так называемой горе Киткай в Иркутской области. Об этом сообщил депутат Заксобрания Иркутской области Анатолий Обухов на своей странице во "ВКонтакте".

© Телеграм-канал «Осторожно, новости»

"Уважаемые патриоты нашей страны и, в том числе, нашей малой родины - Иркутской области, докладываем: у нас получилось! На горе Киткай, возле п. Новая Уда в Усть-Удинском районе появилась еще одна туристическая достопримечательность - большая надпись "Сталин", - написал депутат.

По его словам, этот объект был установлен в честь первой ссылки Иосифа Сталина в Сибирь. Якобы он бывал на этом месте.

Россияне восхитились памятником Сталину

На создание надписи потратили 258 тыс. рублей, строительством занимались пятеро местных жителей, рассказал Обухов. Она находится рядом со "Сталинской беседкой", построенной в 2022 году.

До этого сообщалось, что власти поддержали установку бюста Сталина в Вологде.