Мальчик-Ванга дал прогноз о завершении конфликта на Украине

Рожденный слепым мальчик Саша стал провидцем и предсказал многие события. Он объяснил, когда наступит мир на Украине.

В поселке, где живет семья мальчика, его называют мальчиком-Вангой. Ребенка часто спрашивают, когда завершится нынешний конфликт и наступит мир.

«Это будет в ноябре-декабре 2024 года, по крайней мере закончится горячая фаза. В этот день очень многое произойдет», – приводит слова мальчика Дзен-канал «АиФ Новосибирск».

По его словам, осенью случится множество важных событий: как хороших, так и плохих. Он отметил, что в середине сентября наступят пять или шесть дней несчастья, в которые ни у кого ничего не будет получаться. Из-за этого люди будут ходить хмурые и с испорченным настроением.

Предсказание старца с Карпат о распаде Украины на несколько частей огласили СМИ

Мальчик также предсказал, что совсем скоро в Европе произойдет большой скандал, а в России в ближайшие пять лет закончатся все конфликты. Ранее американский миллиардер Илон Маск сделал предсказание о будущих мировых войнах. Он указал на то, что дроны будут использоваться все чаще.