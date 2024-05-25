Раскрыты последствия от открытия Украиной всех шлюзов на ДнепроГЭС

Левобережью Днепра не грозит затопление из-за сброса воды с ДнепроГЭС, такую оценку дали в МЧС России по Херсонской области, передает РИА Новости.

Вероятности подтопления населенных пунктов в регионе нет, уточнили в ведомстве. Как пояснил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов, скорость потока снизится ниже по течению реки до разрушенной Каховской ГЭС, после чего вода равномерно стечет в низовья.

«Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды», — добавил он.

О том, что Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал, что на плотине открыты все шлюзы, вода будет прибывать в течение нескольких дней, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра.

Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич считает, что Украина начала сброс воды на плотине для замедления продвижения российских войск в районе Крынок.

В свою очередь председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов. Он уточнил, что на ДнепроГЭС открыли шандоры для сброса воды после повреждения генераторов в результате российских ударов в марте.