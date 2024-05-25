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В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов

Министерство юстиции России начнет указывать доменные имена информационных ресурсов — сайтов — в реестре иностранных агентов. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации.

В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов
© Unsplash
«Дополнить подпунктом "з" следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — отмечается в публикации.

Изменения включили в перечень сведений, публикующихся в реестре иностранных агентов на официальном сайте Минюста.

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