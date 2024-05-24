Минтруд: каждый 10-й живущий в детдоме ребенок не имеет родных

Около 12% детей, которые живут в детских домах, не имеют родных, а 45% имеют родителей, но те или оставили их, или были лишены родительских прав. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на IV форуме директоров детских домов-интернатов.

"Более 43% детей, живущие в наших учреждениях, - "родительские". Еще 45% - "социальные сироты". И только порядка 12% не имеют родных. Вы прекрасно знаете, что возможность общения с близкими - мощный реабилитационный фактор. Такие ребята демонстрируют более высокие результаты личностного развития", - цитируют Котякова в пресс-службе Минтруда.

Глава ведомства сделал акцент на необходимости усиления работы по восстановлению детско-родительских связей в таких учреждениях.

"На текущий день статистика такова, что только четвертую часть "родительских" детей забирают на выходные домой. Остальные живут в интернатах годами. Поэтому прошу уделить особое внимание этой работе", - подчеркнул Котяков.

С 22 по 24 мая в Казани Минтруд РФ совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, провел IV форум директоров детских домов-интернатов. В Минтруде напомнили, что на сегодняшний день детские дома-интернаты в системе социального обслуживания есть в 69 субъектах РФ, включая новые регионы. В них живут более 14 тыс. человек, в том числе почти 5 тыс. детей-инвалидов.