В Петербурге выпустили в Неву тысячи особей атлантического лосося

Акция направлена на сохранение экосистемы Балтийского моря, восстановление биоразнообразия реки и Финского залива.

В местном «Водоканале» сообщили журналистам, что годовиков сёмги вырастили специалисты на Невском рыбоводном заводе. Сначала рыб вылавливают из бассейна, взвешивают, затем грузят в специальный транспорт. Автомобили оборудованы цистернами с установками для подачи кислорода.

Из контейнеров сёмгу выпускают в Неву через гофрированную трубу. Все манипуляции проводят вручную.