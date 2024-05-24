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В Санкт-Петербурге выпустили в Неву 2,5 тыс. особей атлантического лосося

Акция направлена на сохранение экосистемы Балтийского моря, восстановление биоразнообразия реки и Финского залива.

В Петербурге выпустили в Неву тысячи особей атлантического лосося
© ТАСС

В местном «Водоканале» сообщили журналистам, что годовиков сёмги вырастили специалисты на Невском рыбоводном заводе. Сначала рыб вылавливают из бассейна, взвешивают, затем грузят в специальный транспорт. Автомобили оборудованы цистернами с установками для подачи кислорода.

Из контейнеров сёмгу выпускают в Неву через гофрированную трубу. Все манипуляции проводят вручную.

Общество