Минюст внес SOTA media в реестр нежелательных организаций

Ранее деятельность этой НПО признала нежелательной на территории России Генеральная прокуратура.

По версии надзорного ведомства, её целью был «подрыв духовно-нравственных основ российского общества». Также прокуратура утверждает, что SOTA media распространяла «недостоверную информацию и материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооружённых сил РФ».

Сайт издания был заблокирован. Сама компания получила регистрацию в 2022 году в столице Литвы Вильнюсе.