Для ЕГЭ по русскому и математике установили дополнительные даты

Дополнительные даты для проведения ЕГЭ по русскому языку и математике установлены 29 мая и 1 июня соответственно, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора помимо основного срока проведения ЕГЭ по русскому языку 28 мая установлена дополнительная дата - 29 мая. Для проведения ЕГЭ по математике базового и профильного уровней помимо основного срока 31 мая установлена дополнительная дата - 1 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это сделано в связи с обращением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чтобы избежать массового подвоза участников из приграничных и приравненных к ним территорий в отдалённые от границы муниципалитеты для сдачи экзаменов.

Основной период ЕГЭ стартовал в России 23 мая и пройдет до 5 июля. Экзамены сдадут около 700 тыс. выпускников.