Выставку "Россия" посетили 14 миллионов гостей

Международную выставку-форум "Россия" посетил 14-миллионный гость. Как сообщили ее организаторы, юбилейным посетителем стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края.

© Пресс-служба выставки "Россия"

Мальчик приехал на выставку с родителями - Дмитрием и Ларисой. Семья получила в подарок сертификат на путешествие в город Тобольск - туристическую и индустриальную столицу Сибири. Подарок вручили на стенде компании СИБУР.

"Мы первый раз на выставке, - рассказал Кирилл. - Каждый год мы проезжаем через Москву - и именно в этот раз решили посетить ее".

Мама мальчика добавила, что ожидания от грядущей поездки у семьи Старовых самые радужные: "Хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления".

В программе путешествия будет экскурсия по местам детства великого ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году. Семья также получит возможность ознакомиться с прямым наследием Менделеева - "гигантом на Иртыше" или ЗапСибНефтехимом - крупнейшим и самым современным комплексом России по производству синтетических материалов.

Напомним, что на выставке-форуме "Россия" собраны важнейшие достижения 89 регионов страны. Гостей также ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.