Сестра бойца СВО настояла на вскрытии цинкового гроба брата после слов военкома

В городе Новоуральске Свердловской области сестра бойца специальной военной операции (СВО) настояла на вскрытии цинкового гроба брата. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

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Мужчина ушел на СВО в сентябре 2023 года. В декабре близким сообщили о том, что военнослужащего не стало.

«Я пришла в военкомат в Новоуральске 23 января, и мне сообщили (что брата больше нет — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала россиянка. После этого она настояла на том, чтобы гроб с телом бойца открыли. «Вы готовы, что там будет жестко?» — вспомнила женщина обращенный к ней вопрос одного из сотрудников похоронного дома.

При осмотре на теле мужчины заметили след от ранения. Помимо этого, по словам сестры бойца, эксперты описали размеры селезенки, которую ее брату удалили около 20 лет назад.

Женщина считает, что кто-то хочет скрыть правду о случившемся с ее братом. Участника СВО похоронили 17 мая с воинскими почестями.

Ранее похожий случай произошел в Волгограде, где мать вскрыла цинковый гроб сына. Она также не поверила результатам обследования, отраженным в медицинском заключении.