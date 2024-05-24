Москвича заставили разобрать бассейн в квартире

Хозяин квартиры, располагающейся в одном из домов района Филевский Парк в Москве, привлечен к административной ответственности за проведение ремонта с обустройством плавательного бассейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.

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На необычный ремонт пожаловался его сосед. От жителя помещения потребовали убрать бассейн, говорится в пресс-релизе.

Собственник некоторое время не устранял нарушение, в этой связи дело дошло до суда. Однако владелец недвижимости решил разобрать незаконную конструкцию до оглашения судом решения.

Как сообщили ранее «Известия», жилищные инспекторы получат доступ в квартиры без разрешения прокуратуры, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку.