Россиянам рассказали правду о производителе «Киндер-сюрприза»

Всем известная и любимая с детства сладость «Киндер-сюрприз», которую покупают россияне, производится в корпорации Ferrero, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Штаб-квартира компании находится в Италии, которая поддерживает Украину.

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Делаем выводы, господа! — написал глава ФПБК в Telegram-канале.

Бородин уточнил, что Италия поддерживает Украину оружием и деньгами. По его словам, ФПБК направит обращение в контролирующие органы для организации проверки деятельности компании Ferrero.

Ранее Виталий Бородин призвал запретить в России одежду швейцарского бренда Vetements за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По словам политика, товары этой марки с рисунками, которые изображают однополые отношения, продаются в ЦУМе. Бородин добавил, что Vetements является любимым брендом певца Филиппа Киркорова.

В ЦУМе такое заявление не комментировали. Консультант магазина назвала обвинения «каким-то вбросом». По ее словам, рубашки уже не купить и вживую она никогда их не видела. Из серии, которая не устроила Бородина, в магазине ничего не продается, заверила она.