МИД РФ опроверг ужесточение порядка выдачи загранпаспортов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «безосновательными и злонамеренными» сообщения об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом. Ее комментарий опубликован на сайте МИД.

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Информация, что российские консульства ужесточают порядок оформления загранпаспортов, ранее появились в некоторых СМИ. Захарова подчеркнула, что это не соответствует действительности.

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Она напомнила, что основания для ограничения права россиян на выезд описаны в федеральном законе номер 114 (о порядке выезда и въезда в РФ). В 15-й статье этого закона указано, что загранпаспорт не оформляется и не выдается, если гражданин является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу в России. Это ограничение действует до вынесения решения по делу или вступления в силу приговора. Захарова отметила, что такая редакция статьи применяется с 2010 года.

«Все действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты МИД России, регулирующие вопросы выдачи заграничных паспортов <…>, содержат именно эту установленную законом формулировку», - заключила представитель МИД.

В конце апреля в СМИ появились слухи о приостановке оформления загранпаспортов, а также оказания нотариальных и некоторых других услуг россиянам за рубежом. В МИД России назвали это «откровенной ложью», подчеркнув, что публикация таких слухов носит «откровенно провокационный характер».