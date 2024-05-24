Самокатчиков предложат штрафовать за телефоны в руках

В подготовленный группой сенаторов законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов могут быть добавлены санкции за вождение с телефоном в руке без мобильной гарнитуры — устройства hands-free, по аналогии с автомобилистами. Об этом пишет «Коммерсант».

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В прошлом году количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности в России выросло в три раза и составило более 2,6 тыс. случаев. В результате ДТП погиб 31 человек, травмы получили 2,72 тыс. человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. В МВД обратили внимание на то, что в основном участниками аварий становилась молодежь: 42% пострадавших - это люди в возрасте до 20 лет.

В рамках пакета мер по сокращению аварийности в Госдуму были внесены поправки к КоАП, ужесточающие ответственность для водителей самокатов. В частности, за пьяное вождение максимальный штраф составит 30 тыс. рублей.

Ожидается, что проект закона о наказаниях для самокатчиков, разработанный сенаторами Андреем Клишасом, Артемом Шейкиным, Ириной Рукавишниковой и Владимиром Полетаевым, рассмотрят в первом чтении в июне, а дополнение о hands-free появится ко второму чтению. Штраф за вождение с телефоном в руках предлагается сделать в размере 30 тысяч рублей. Эту идею предложила Мосгордума, которая ранее внесла свой пакет поправок к КоАП.

«Сенаторы внесут поправками при рассмотрении в Госдуме то, что предусмотрено в нашем проекте, но нет в их проекте», - пояснил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

В законопроекте также предлагается установить штраф до 3 тыс. рублей за катание вдвоем и до 2,5 тыс. рублей - за создание помех пешеходам. Фиксировать нарушения, по мнению разработчиков законопроекта, должны городские камеры.

Ранее в Москве заявили о намерении увеличить количество камер, которые автоматически выявляют нарушения пользователей электросамокатов и электровелосипедов. В дептрансе столицы сообщили, что в текущем сезоне на средствах индивидуальной мобильности также появились специальные номера. Ими оснастят все арендные электросамокаты и велосипеды. Кроме того, власти прорабатывают вопрос контроля за электровелосипедами, которыми пользуются курьеры служб доставки.