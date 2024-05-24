В Евпатории восстановили водоснабжение

Водоснабжение в Евпатории восстановили, осуществляется проверка внутридомовых систем, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.

Ранее на предприятии "Вода Крыма" ТАСС сообщили, что подача воды в городские сети в Евпатории возобновлена, однако при необходимости давление вновь может быть снижено.

"Водоснабжение в городе восстановлено, есть точечные вопросы, занимаемся их решением. Дал поручение всем управляющим компаниям проверить внутридомовые системы", - написал Юрьев в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за порыва без воды остаются жители близлежащего поселка Новоозерное. На месте аварии работает бригада. В поселке Мирном вода подается по графику с 06:00 мск до 09:00 мск и с 18:00 мск до 21:00 мск.

С 18 мая Евпатория и села Мирное, Новоозерное, Заозерное остались без воды, из-за работ на магистральном водоводе у Евпатории. Как сообщал Юрьев, на время ремонта воду пустили по старой трубе, которая не выдержала - произошли множественные порывы. Жителям подвозили питьевую воду по графику.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал решить проблему с отключениями воды в Евпатории до конца 2024 года с помощью замены 21 км пути магистрального водовода.