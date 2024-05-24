Стало известно о всплеске заражений болезнью Лайма в Петербурге

Всплеск заражений клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленобласти, сообщает единая межведомственная информационно-статистическая система. Так, за прошедший год в Северной столице соответствующий диагноз поставили 534 гражданам. В 2022 году показатель составил 353 человека, в 2021 году — 217.

Согласно данным ЕМИСС, в Ленобласти показатели также взлетели. В 2021 году болезнь Лайма поразила лишь семь человек, в 2022-м их число увеличилось до 30. В 2023 году диагноз поставили 83 жителям, что является увеличением на 176%.

Ранее заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной предупредил, что в Калининградской и Ленинградской областях можно встретить самых опасных клещей. По его словам, клещи могут быть переносчиками вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), клещевых риккетсиозов и других инфекций.

Эксперт отметил, что риск заразиться вирусным энцефалитом от клещей присутствует в Карелии и регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Также большая вероятность встретить таких опасных клещей есть в Забайкалье, на Алтае, в Поволжье, Тыве и в регионах Дальнего Востока.