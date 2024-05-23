Художник Валерий Чтак умер на 43-м году жизни

Известный российский художник Валерий Чтак (Учанов) умер на 43-м году жизни, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

© Соцсети

Искусствовед Ксения Коробейникова пояснила, что причиной смерти художника стал рак. Дата и место похорон пока не называется.

Валерий Учанов родился в Москве в 1981 году. Чтак — псевдоним, который художник взял себе в качестве официальной фамилии.

С 1998 года принимал участие в проекте «Школа современного искусства» Авдея Тер-Оганьяна. Занимался живописью, граффити, уникальной и тиражной графикой.

По словам экспертов, большую роль в его работах играл текст — он создавал монохромные изображения с ироничными, а иногда бессмысленными фразами.

Работы Валерия Чтака представлены в Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, собраниях Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе. В 2022 году стал художником года по версии фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Ранее сообщалось, что в Москве на 87-м году жизни умер заслуженный художник РСФСР Николай Устинов.