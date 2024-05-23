$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Такер Карлсон рассмеялся в ответ на заявления о запуске российского шоу

Такер Карлсон подтвердил, что не собирается запускать шоу на российском ТВ в очередном выпуске своей программы The Tucker Carlson Show. По его словам, фейковую информацию распространили корпоративные медиа левой направленности, чтобы дать администрации Байдена повод продолжать слежку за журналистом.

Карлсон объяснил появление сообщений о его работе на российском ТВ
© globallookpress.com

Карлсон рассмеялся в ответ на замечание журналиста о крупном контракте, который он, по мнению СМИ, подписал с российским телевидением, и пошутил, что у него имеются бизнес-отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что руководство страны следит за ним на протяжении нескольких лет и, несмотря на незаконность таких действий, никто не предпринимает ничего, чтобы прекратить это.

Я не знаю, о чем они говорят. У меня нет никаких дел с российскими медиа, — подчеркнул Карлсон.

Карлсон назвал исключенный из списка вопрос Путину

Ранее сообщалось, что ведущий намерен стать лицом совместного проекта телеканала "Россия 24" и YouTube-канала «Карлсон ТВ». Первый выпуск передачи, по данным СМИ, должен был быть посвящен болезни Лайма и клещам. На протяжении эфира Карлсон беседует с экспертом о распространении заболевания. Однако глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон опроверг эту информацию.

Общество
Владимир Путин
1