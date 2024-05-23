Карлсон объяснил появление сообщений о его работе на российском ТВ

Такер Карлсон подтвердил, что не собирается запускать шоу на российском ТВ в очередном выпуске своей программы The Tucker Carlson Show. По его словам, фейковую информацию распространили корпоративные медиа левой направленности, чтобы дать администрации Байдена повод продолжать слежку за журналистом.

Карлсон рассмеялся в ответ на замечание журналиста о крупном контракте, который он, по мнению СМИ, подписал с российским телевидением, и пошутил, что у него имеются бизнес-отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что руководство страны следит за ним на протяжении нескольких лет и, несмотря на незаконность таких действий, никто не предпринимает ничего, чтобы прекратить это.

Я не знаю, о чем они говорят. У меня нет никаких дел с российскими медиа, — подчеркнул Карлсон.

Карлсон назвал исключенный из списка вопрос Путину

Ранее сообщалось, что ведущий намерен стать лицом совместного проекта телеканала "Россия 24" и YouTube-канала «Карлсон ТВ». Первый выпуск передачи, по данным СМИ, должен был быть посвящен болезни Лайма и клещам. На протяжении эфира Карлсон беседует с экспертом о распространении заболевания. Однако глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон опроверг эту информацию.