В жару рабочий день может быть сокращен на четыре часа

В ближайшие дни температура воздуха будет только расти. На следующей неделе в центре может наступить 30-градусная жара. В то же время если в офисах есть кондиционеры, работодатели не должны менять условия труда. Но в ряде случаев рабочий день сокращается.

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Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градуса - на четыре часа. Об этом "Российской газете" напомнили в Роспотребнадзоре.

Сократить день должны и людям, работающим на улице. Это в первую очередь дворники, сотрудники, занимающиеся уборкой и благоустройством территорий, рассказывает Гульнара Ручкина, декан Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ. А также строители. Они больше всех страдают от жары, и их рабочее время должно быть сокращено, если температура на улице поднимается выше установленных значений.

При работе на улице температура наружного воздуха более 32,5 градуса относится к опасным условиям, говорит Лариса Кочерова, эксперт по охране труда "Контур.Школы". И при такой жаре недостаточно сократить время работы на улице для сотрудников, их график работы в жару должен быть перестроен. Работодатель должен перенести работы на утреннее или вечернее время. Также работодатель может ограничить время работы на улице до 15-20 минут и организовать в промежутках между работой отдых сотрудников в охлаждаемых помещениях не менее 10-12 минут.

"Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Работодатель может ограничить время работы на улице до 15-20 минут.

Системы кондиционирования есть во многих современных офисах, рассказывает Ручкина. Если воздух нормально охлаждается, создается допустимый микроклимат, то менять условия труда не обязательно. Но с установкой кондиционеров есть сложности в старых зданиях. И если температура в них поднимается выше нормы, рабочий день для работающих в таких зданиях сотрудников тоже должен сокращаться. Во многих офисах современных систем кондиционирования нет из-за желания работодателя сэкономить, говорит эксперт.

По СанПиНу нормальный микроклимат в помещении составляет 24-25 градусов, напоминает Гульнара Ручкина.

Если работодатель не может обеспечить нормальную температуру в помещениях на работе, то сокращение рабочего дня оформляется как простой. Это приводит к сокращению зарплаты, за время простоя из-за жары работник получит две трети среднего заработка, поясняет Ручкина.

"В летнюю жару работодатель обязан отпускать сотрудников раньше, если у него нет возможностей обеспечить температуру менее 28 градусов. Если он этого не делает, возникают основания для направления жалобы в трудовую инспекцию", - советует адвокат Виталий Ревзин.

Работодателей, которые нарушают режим работы в жаркую погоду, могут оштрафовать: по ст. 5.27 КоАП до 130 тысяч рублей для компании. Скорее всего, дать сотруднику перерыв, сократить рабочий день или купить кулер или хотя бы вентилятор (если совсем нет возможности установить кондиционер) для воды будет дешевле.