Стали известны итоги дела девочки, получившей кредиты в наследство от отца

Верховный суд России защитил интересы несовершеннолетней девочки из Ростова-на-Дону, которой в наследство от отца достались кредиты, пишет РИА Новости. Изначально городской суд встал на сторону Сбербанка, который потребовал взыскать с подростка более полумиллиона рублей.

Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребенка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями, — указано в сообщении.

Уточняется, что точная сумма долга не указывается, однако известно, что он выше половины стоимости квартиры, которой владел мужчина. При этом мать девочки отказалась от своей доли наследства, а также от доли дочери. Через некоторое время Сбербанк через суд потребовал погасить долг, обязав несовершеннолетнюю выплатить более 500 тысяч рублей. Региональный суд встал на сторону банка, посчитав, что девочка вступила в наследство, раз проживает в данной квартире. Это постановление в дальнейшем отменил Верховный суд.

Ранее юрист Сергей Гаврюшкин заявил, что родственники не имеют права снимать средства с банковских карт умерших членов семьи до вступления в наследство. Единственное, на что можно потратить деньги до этого, — оплата похоронных расходов.