В Симферополе участникам массовой драки вручили повестки

Жители Крыма получили повестки после потасовки в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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На кадре из источника заметно, что несколько мужчин позируют с документами. Повестки участникам драки вручил военный комиссар.

На молодых людей обратили внимание после потасовки, которая произошла накануне. По словам советника главы республики Олега Крючкова, изначально между двумя братьями произошел конфликт. Как сообщает «Mash на волне», конфликт между родственниками произошел из-за того, что мать дала младшему деньги на адвоката.

Позже словесная перепалка переросла в драку, к которой присоединились поддерживавшие стороны люди. Всего в конфликте принимали участие более 15 человек.

Появились кадры массовой драки в Симферополе

По данным Крючкова, всего после потасовки было составлено 16 протоколов, в том числе и документ по статье о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних.