Аксенов пообещал зарезервировать места в органах власти Крыма для участников СВО

Участники российской спецоперации будут вовлечены в органы власти Крыма, для них будут зарезервированы места. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

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Аксенов отметил, что вовлечение в работу органов власти людей, которые рискуют жизнью ради страны, является «важной вехой нашего развития».

«Большинство участников СВО находятся на передовой и в принципе пока в процессе поучаствовать не могут, но инструменты, в том числе резервирования и их приглашения на работу на госслужбу, в первую очередь, есть», - подчеркнул Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, после возвращения участники СВО смогут перейти в органы власти и служить стране.

«Поскольку если человек шел на бой, понимая, что рискует жизнью и может потерять все, и делал это ради страны, то, соответственно, работая в органах власти, равнодушным этот человек не будет», - подчеркнул Аксенов.

Ранее в Минпросвещения заявили о намерении привлечь для преподавания нового школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) участников СВО с профильным образованием. В ведомстве рассчитывают, что ветераны займут бесценную нишу передачи личностного опыта.