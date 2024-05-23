Умер известный российский художник Валерий Чтак

Российский художник Валерий Чтак умер на 43-м году жизни, передает портал «Артгид». По его информации, деятель искусств продолжительное время боролся с болезнью. О причинах смерти не уточняется.

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Чтак родился в 1981 году в Москве. Он был участником Школы современного искусства Авдея Тер-Оганьяна (с 1998 года), «Общества Радек» (2000–2005). Художник работал в живописи, уникальной и тиражной графике, инсталляции, граффити. Чтак предпочитал монохромность, а также интегрировал в свои работы ироничные, часто бессмысленные фразы на разных языках, пишет портал.

Работы Чтака находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Арт-центра имени Марка Ротко в Даугавпилсе, Deutsche Bank и частных коллекциях. В 2022 году Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow назвал Валерия Чтака «Художником года».

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