Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении в России пособия для женщин за рождение ребенка до 25 лет, а также высказался о демографической ситуации в стране.

По информации ТАСС, группа депутатов от фракции ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект о предоставлении женщинам единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей за каждого ребенка. Законопроект предусматривает выплаты молодым матерям в возрасте до 25 лет независимо от их финансового положения. Согласно пояснительной записке, размер пособия составит 200 тыс. рублей и будет доступен для каждого новорожденного ребенка до тех пор, пока мама не достигнет 25-летнего возраста.

Эта мера может иметь демографический эффект, но не думаю, что он будет очень большим. Эффект здесь может быть ввиду того, что чем раньше женщина рождает первого ребенка, то тем больше вероятность, что в последующем у нее будут другие дети. Это давно известно демографам и не только им. Но причины низкой рождаемости заключаются не только в материальных условиях жизни семьи. Большинство людей в итоге имеют столько детей, сколько уже имеют или собираются иметь с учетом условий своей жизни. Да, есть люди, которые хотят иметь больше детей, чем у них есть сейчас, больше, чем они могут себе позволить. И таким людям данная мера может помочь в реализации их семейных планов. Александр Синельников Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ

Эксперт привел данные из опубликованного ранее Росстатом исследования «Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения», целю которого было получение статистической информации, отражающей изменения в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье.

«Там есть такие вопросы: «Сколько детей вы собираетесь иметь?» и «Сколько детей вы хотели бы иметь, если бы у вас были все необходимые с вашей точки зрения условия?». И при ответе на последний вопрос только четверть опрошенных – как мужчин, так и женщин – указали, что хотели бы иметь трех и более детей. При этом, согласно всем демографическим расчетам, воспроизводство населения «один к одному» возможно только тогда, когда трех и более детей в итоге будут иметь более половины семей, закончивших свое формирование. Это связано с тем, что есть те, кто не вступает в брак, кто вступает в брак и не имеет детей, кто ограничивается только одним ребенком. И причем все это происходит не обязательно по причинам материального характера, в частности, могут возникать сомнения в прочности супружеских отношений», — отметил эксперт.

Две трети браков в России заканчиваются разводами, напомнил специалист.

«Если говорить о причинах этих разводов, то обычно думают, что семьи распадаются только из-за нарушения мужьями или женами элементарных правил семейной жизни – внебрачные любовные связи, пьянство, рукоприкладство, отсутствие какой-либо заботы в семье и так далее. Но если жена грозит разводом мужу-пьянице, а он хочет сохранить семью, то он станет пить меньше. Во всяком случае это от него зависит. Однако довольно часто семьи распадаются и по причинам, не зависящим от покинутых супругов. Кафедра социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, на которой я работаю, несколько лет назад проводила опрос 2,5 тыс. человек, в ходе которого респондентам задали такие вопросы: «Считаете ли вы, что муж имеет моральное право на развод с нелюбимой женой, если у них есть дети?» и «Считаете ли вы, что жена имеет моральное право на развод с нелюбимым мужем, если у них есть дети?». И в том, и в другом случае около 70% ответили, что такое моральное право есть. Это понимают даже те, кто не знаком с социологией. Когда женщина, имеющая ребенка, думает, что если муж может уйти от нее не потому, что она плохо поступает по отношению к нему, а потому что его чувства к ней остынут и он увлечется другой женщиной, то она думает и о том, как жить после этого и стоит ли иметь еще детей. С одним ребенком она «не пропадет». Очень много неполных семей, состоящих из матери и ребенка. Многим из этих матерей трудно одним воспитывать детей, особенно сыновей. Но эта ситуация встречается настолько часто, что некоторые люди уже считают ее почти нормальной. Кроме того, многие мужчины женятся на женщинах, у которых уже есть ребенок. Если же женщина останется одной с тремя детьми, то ей будет намного труднее. Это важная причина того, почему многие останавливаются на одном ребенке», — отметил Синельников.

Для решения этой проблемы требуются изменения в Семейном Кодексе, добавил эксперт.

«Наши законы о разводе - одни из самых либеральных в мире, но это не тот случай, когда надо бороться за первое место», – сказал он.

Чтобы в нынешних условиях население России не сокращалось, в стране должно появляться больше семей с тремя и более детьми, подчеркнул эксперт.

«Их должно быть никак не менее половины среди семей, которые уже закончили свое формирование. Но эта половина существует только в теоретических расчетах демографов, а в реальности столько детей хочет иметь только четверть населения в репродуктивном возрасте. Да и из этой четверти далеко не все реализуют свои желания, в том числе и потому, что у них нет необходимых материальных условий. Этой части семей государство может помочь, что будет способствовать некоторому повышению рождаемости. Безусловно, соответствующую помощь надо намного увеличивать, однако только такими мерами проблема с рождаемостью до конца не решается», — заключил демограф.

По данным исследования SuperJob, которым поделилась ранее «Газета.Ru», каждый восьмой родитель в России недоволен местом работы или профессией своего ребенка.