Опрос: обилие чатов отвлекает москвичей от работы и снижает их производительность

Рабочие чаты зачастую слишком вредят производственному процессу из-за своей непродуктивности и расплывчатости. Однако совместный опрос, проведенный сервисом Budu и платформой hh.ru показал, что сотрудники столичных компаний не хотят перекладывать корпоративное общение в сети на чат-ботов. Результаты есть в распоряжении издания «Вести Подмосковья».

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Согласно опросу, проведенному среди 1 660 взрослых работающих жителей из восьми регионов РФ, корпоративные чаты отнимают значительную долю их рабочего времени. И больше всего они досаждают москвичам. Треть (34%) опрошенных жителей столицы имеют 2-3 подобных чата, 23% участвуют более, чем в 10 беседах, а 22% — в 5-7. Еще 20% респондентов постоянно «сидят» только в одном чатике.

Рабочее время на сетевые «говорилки» расходуется следующим образом: две пятых респондентов проводят в рабочих чатах значительную часть времени, причем 19% опрошенных пользуются чатами в течение всего рабочего дня, еще 21% общаются и после работы тоже. Лишь 26% участников опроса проводят в сетевых беседах менее часа в день.