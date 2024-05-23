В Москве начался основной период сдачи ЕГЭ

В Москве начался основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). В общей сложности в этом году на участие в нем в столице зарегистрировались более 87 тысяч человек. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Москва предоставляет старшеклассникам широкий набор возможностей для профессиональной реализации. В том числе стажировки на предприятиях, профильное обучение и, разумеется, эффективную подготовку к единому государственному экзамену. Подавляющее большинство москвичей получают высокие результаты и поступают в ведущие вузы страны на перспективные и востребованные специальности. Чтобы столичные учащиеся успешно сдали ЕГЭ, для них мы организовали практикумы в школах, провели пробные экзамены и создали электронные сервисы с полезными материалами. В этом году в Москве на участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Из них около 68 тысяч — нынешние выпускники. Сегодня стартуют первые испытания — по литературе, химии и географии. На экзамены по литературе и химии зарегистрировались всего более 14 тысяч выпускников, географию выбрали свыше двух тысяч одиннадцатиклассников», — сообщила вице-мэр.

Результаты сдачи ЕГЭ по этим трем предметам участники смогут узнать не позднее 6 июня на портале mos.ru, а также в той школе, в которой учатся.

ЕГЭ по географии рассчитан на три часа. Контрольные измерительные материалы по этому предмету в текущем году незначительно изменились. Экзаменуемым необходимо уметь работать с информацией: выделять главное, сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственную связь. В большинстве заданий проверяется умение логически рассуждать, способность применять знания для сравнения географических объектов и явлений, извлекать, анализировать и интерпретировать информацию, представленную на картах и в статистических таблицах.

Изменений в ЕГЭ по химии нет. Продолжительность по-прежнему составляет три часа 30 минут. Участники должны показать знание фактического материала по строению, физическим и химических свойствам, способам получения и областям применения большого числа неорганических и органических веществ. Как правило, этот экзамен выбирают планирующие поступать в вузы, связанные с изучением химии, химических технологий, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, биологии, медицины, ветеринарии.

На ЕГЭ по литературе отведено три часа 55 минут. Каждый вариант контрольных измерительных материалов состоит из двух частей и включает 11 заданий, разных по форме и содержанию. Изменений в материалах этого года тоже нет. Проверяется знание текста произведений из школьной программы, умение их анализировать, использовать литературоведческие термины и понятия, определять средства художественной выразительности.

Следующий экзамен основного периода состоится 28 мая — это будет испытание по русскому языку.

В 2024 году в соответствии с посланием Президента России Федеральному Собранию утвердили дополнительные дни проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля. В эти даты все одиннадцатиклассники смогут пересдать экзамен по одному из предметов школьной программы. Для регистрации необходимо воспользоваться услугой «Повторный допуск участников ГИА к сдаче экзаменов» в разделе каталога услуг «Образование» на официальном портале Мэра Москвы.

Чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассникам нужно успешно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Испытания по остальным предметам они проходят по выбору. Для участия в экзаменах выпускники должны получить годовые отметки по всем предметам не ниже удовлетворительных и иметь зачет за итоговое сочинение или изложение. Кроме того, необходим допуск к экзаменам от педагогического совета школы.

Для плодотворной подготовки к ЕГЭ для школьников организовали практикумы по предметам, которые они выбрали для поступления в вузы. Дети занимались в группах вместе со сверстниками со схожим уровнем знаний. Вели занятия педагоги, выпускники которых каждый год получают при сдаче ЕГЭ высокие баллы. Помимо этого, ученики выпускных классов заранее проверяли знания на пробных экзаменах.

Школьникам помогает сервис «Экзамены» платформы «Московская электронная школа». В нем содержится большой набор материалов для самостоятельной подготовки, подборка видеоуроков и видеоразборов заданий по всем предметам лучших учителей Москвы, а также советы по управлению эмоциями на экзаменах. Пользователям доступны и персональные рекомендации по поступлению в вузы с учетом результатов, полученных на ЕГЭ.

В преддверии экзаменов для школьников и их родителей в столице проходит цикл открытых лекций известных психологов. Эксперты рассказывают о том, как без стресса подготовиться к ЕГЭ и успешно пройти итоговые испытания.

Полное расписание экзаменов и подробности процедуры проведения ЕГЭ и государственного выпускного экзамена опубликованы на сайте Регионального центра обработки информации Москвы. Задать вопросы можно по телефону горячей линии: +7 499 653-94-50.