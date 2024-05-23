Блиновская обжаловала решение по своему иску к налоговой

Блогер Елена Блиновская обжаловала вердикт суда, отклонившего ее иск к Федеральной налоговой службе (ФНС) о снижении налогов, которые ей необходимо уплатить. Об этом сообщает ТАСС.

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В Арбитражном суде Москвы агентству сообщили, что Блиновская подала апелляцию. Как отмечает ТАСС, адвокаты блогера рассчитывали на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По версии Следственного комитета, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.

Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, но позже ужесточили ей меру пресечения, отправив в изолятор.