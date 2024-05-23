Мать участника СВО умерла после поездки в военкомат

На Урале мать участника специальной военной операции (СВО) умерла после поездки в военкомат. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

29-летний сын женщины погиб на спецоперации. Она так и не успела проститься с ним.

По словам знакомых семьи, у россиянки больше не было детей. Один из них рассказал, что военком не заметил странностей в поведении матери бойца.

«Надо понимать, что с момента гибели сына прошло почти 40 дней», — сказал собеседник издания.

Женщину похоронят 25 мая — на следующий день после сына.

Москвичка нашла раненым пришедшего из военкомата 21-летнего сына

Ранее жительница Верхней Пышмы Свердловской области умерла после сообщения о гибели мужа на СВО. У нее случился инфаркт после того, как она получила сообщение от командира мужа. У семьи остались трое детей.