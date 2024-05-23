Участнику СВО в 10 раз повысили платеж за ипотеку

Участнику специальной военной операции (СВО) в 10 раз увеличили платеж по ипотечному кредиту. Об этом сообщает портал Е1.ru со ссылкой на слова бойца.

По его словам, еще до СВО он купил квартиру на вторичном рынке недвижимости, и после призыва в 2022-м ему предоставили кредитные каникулы. Однако спустя 1,5 года они по какой-то причине закончились, и военнослужащему стали начислять неустойку за не перечисленный вовремя платеж.

Ежемесячный платеж вырос с 21 285 рублей до суммы превышающей 251 тысячу. В счет погашения задолженности банк даже списал майскую зарплату солдата.

Разобраться в ситуации мужчина попросил депутата Госдумы Максима Иванова. По словам парламентария, причина случившегося заключалась в сбое в программном обеспечении банка, и дефект оперативно устранили. В банке также подтвердили журналистам, что действие кредитных каникул возобновили.

Названа зарплата участников СВО с учетом индексации

В апреле министерство финансов России сообщило, что участники и ветераны СВО, а также ряд лиц в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях смогут до 30 апреля 2025 года оформить льготную ипотеку под 2% на вторичном рынке.