Принцесса Кейт Миддлтон не выйдет на работу в ближайшее время

Принцесса Кейт Миддлтон пока не готова вернуться к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает New York Post.

Сейчас состояние здоровья не позволяет Кейт Миддлтон полностью приступить к работе. Тем не менее, по словам королевского корреспондента Кэмерона Уокера, принцесса Уэльская «следит» за тем, как развивается ее новый проект для молодых фермеров, которые столкнулись с психологическими трудностями.

«Мне сказали, что она прочитала отчет и была проинформирована о развитии проекта. Однако это не следует рассматривать как ее возвращение к работе», — заявил Уокер.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия. По его мнению, принцесса Уэльская может выйти на публику этим летом.

В апреле Кейт Миддлтон была удостоена Ордена Кавалеров Почета. Король Великобритании наградил принцессу Уэльскую в благодарность за многолетнюю государственную службу. По информации журналистов, жена принца Уильяма стала первым членом королевской семьи, получившим этот статус.