В российском регионе ликвидировали узбекскую общину

В Волгоградской области ликвидировали общественную организацию — объединение узбеков «Узбекская община». О результатах рассмотрения поданного Минюстом административного искового заявления сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

По информации издания, основанием для подачи иска стало сокрытие доходов, получаемых организацией из-за рубежа. В Минюсте отметили, что организация игнорировала направляемые ей предупреждения.

Сообщается, что на момент написания материала организация является действующей — об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Массовая драка с перестрелкой в Москве: погибшие, раненые, что известно

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить никаб — традиционный мусульманский головной убор. Представители исламской общины предупредили, что такие действия властей могут иметь неблагоприятные последствия.