Студент Российского государственного социального университета (РГСУ) поспорил с педагогом о сталинских репрессиях, лишился места в вузе и получил повестку в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказал Baza молодой человек, во время лекции преподаватель кафедры общей юриспруденции высказал мнение о том, что сталинские репрессии не являлись преступлением. Юноша вступил с педагогом в дискуссию, пытаясь доказать обратное.

Преподаватель выгнал студента из аудитории и пожаловался на него в деканат. Молодого человека выселили из общежития и приняли решение об отчислении его из вуза, спустя несколько дней юноша получил повестку в армию. Полицейские сообщили студенту, что его отсрочка больше не действуют и увезли в военкомат.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске второкурсника колледжа культуры и искусств исключили за поведение во время церемонии выноса и поднятия флага РФ на Дне знаний. Когда студенты несли флаг, он отошел от своей группы и сделал четыре маршевых огромных шага вместе с ребятами, которые несли флаг, и вернулся на место. Юноша написал объяснительную, в которой указал, что не хотел оскорбить ничьи патриотические чувства.