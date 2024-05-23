$90.19-0.2297.90-0.40
Войти в почту

Жена арестованного замглавы Генштаба ВС Шамарина меняла авто каждые три года

Супруга арестованного замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина каждые три года покупала более дорогой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Сначала была Toyota FunCargo 2000, затем — Toyota RAV4 2013 года, а в декабре 2022-го женщина купила Mercedes", - говорится в публикации.

Отмечается, что стоимость последнего Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167) 2021 года у супруги Шамарина оценивается в 11,5 млн рублей.

Стало известно о махинациях сожительницы арестованного генерала

До этого стало известно, что заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали. У него прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

На задержанного заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина оказалась оформлена квартира на 82,6 квадрата. Его решили арестовать на два месяца.

26
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости