У госпитализированной Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем

Telegram-канал Mash утверждает, что у актрисы Светланы Немоляевой возникли проблемы с сердцем. По данным канала, врачи диагностировали у нее приступ фибрилляции предсердий.

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20 мая сама Немоляева сообщила порталу «360», что попала в больницу с положительным тестом на коронавирус. Она рассказала, что в больнице есть и другие пациенты с таким диагнозом.

«Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени», - подчеркивала 87-летняя актриса.

СМИ сообщали, что компьютерная томография не обнаружила значительных изменений в легких артистки, но показатели насыщения крови кислородом якобы указали на признаки дыхательной недостаточности. 23 мая Mash сообщил, что актриса все еще в тяжелом состоянии, возникли проблемы с сердцем, но врачам удалось выровнять ее сердечный ритм.