Опрос показал, почему соискатели просят зарплату в конвертах

В России граждане, устраивающиеся на работу, часто просят понизить их официальную зарплату или же платить ее в конверте. По большей части это обусловлено нежеланием платить алименты и погашать кредиты (доля таких россиян составила 63% и 60% соответственно), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса от hh.ru и работодателей.

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Среди других причин — стремление продолжать получать пособия на детей (53%), которые предоставляются семьям с доходом ниже определенного уровня. Вместе с тем, как отмечается, в настоящее время фирмы чаще всего отказываются нанимать работников «всерую», что дополнительно осложняет подбор кадров на дефицитном рынке труда.

По словам доцента базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрея Столярова, хотя сейчас доля физлиц с просроченными кредитами не является критичной, появление таких требований со стороны работников может быть первым свидетельством ухудшения ситуации.

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты дебютного исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам 10% населения с самыми большими доходами, сообщило, что россияне, которые относятся к обеспеченной группе людей, работают по найму. При этом они имеют дополнительный пассивный доход.