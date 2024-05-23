Участникам СВО увеличили возрастной порог поступления в военные вузы

Участникам СВО повысили предельный возраст поступления в военные вузы с 27 до 30 лет, а также продлят срок подачи документов с 1 мая до 20 июня. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным издания, участникам СВО предоставят квоты в 10% от общего количества поступающих, а бойцы и младшие командиры, получившие государственные награды во время боевых действий, согласно приказу министра обороны России, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО и их дети могут учиться в вузах по квоте. Принимают их в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.