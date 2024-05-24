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Гражданина России депортировали из Литвы

Гражданин России Владимир Водо был депортирован из Литвы. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на представителя Службы охраны государственной границы.

Россиянина Водо депортировали из Литвы
© РИА Новости
"Сегодня его (гражданина России - прим. ТАСС) доставили к границе с Россией, на пограничный пункт Кибартай. После завершения всех формальностей отправили в Россию. Никаких инцидентов, неполадок или незапланированных происшествий при реализации этого решения не было", - приводит слова представителя Службы охраны государственной границы портал.

Как сообщает Delfi, решение о депортации суд принял 15 мая. Департамент государственной безопасности Литвы утверждал, что гражданин России представляет угрозу государственной безопасности страны.

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