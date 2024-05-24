Россиянина Водо депортировали из Литвы

Гражданин России Владимир Водо был депортирован из Литвы. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на представителя Службы охраны государственной границы.

"Сегодня его (гражданина России - прим. ТАСС) доставили к границе с Россией, на пограничный пункт Кибартай. После завершения всех формальностей отправили в Россию. Никаких инцидентов, неполадок или незапланированных происшествий при реализации этого решения не было", - приводит слова представителя Службы охраны государственной границы портал.

Как сообщает Delfi, решение о депортации суд принял 15 мая. Департамент государственной безопасности Литвы утверждал, что гражданин России представляет угрозу государственной безопасности страны.