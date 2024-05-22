Гость программы Соловьева покинул студию после конфликта с ведущим

Декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог Виталий Третьяков покинул студию программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» после конфликта с ее ведущим. Запись эфира доступна на платформе «Смотрим».

Соловьев и Третьяков повздорили в ходе программы. Соловьев заявил, что гость его передачи после эфиров всегда раздает оценки другим выступавшим экспертам. Однако Третьяков не согласился с этим утверждением.

«Я высказываю мнение по поводу того, что сказали, а не раздаю оценки. Не надо лгать», — возмутился он.

Соловьев в ответ сообщил гостю, что им придется расстаться.

«Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть, просто забудьте, пожалуйста, о моем существовании. Обвинять меня во лжи, извините, непозволительно никому. Дальше это будет суд», — сказал ведущий, после чего Третьяков покинул студию.

Позднее в своем Соловьева.

Ранее Соловьев ответил тиктокеру Дане Милохину, который вызвал его на бой. Телеведущий назвал блогера ничтожеством и призвал его приехать в зону спецоперации.