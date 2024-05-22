Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область по итогам 2023 года стали лидерами рейтинга качества жизни населения, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Также в топ в этот раз вошли ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и Нижегородская область.

Отмечается, что при составлении рейтинга оценивается доступность инфраструктуры, безопасность, экология и другие параметры.

При этом Чукотка опережает Москву по уровню зарплат на душу населения, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.

Самые бедные регионы, по его словам, Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Еврейский автономный округ, так как там довольно высокий уровень безработицы и тяжелая ситуация с распределением зарплат, передает «Радиоточка НСН».