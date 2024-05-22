«Не позволю обвинять меня во лжи». С студии Соловьева разразился скандал

Журналист Владимир Соловьев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» выгнал из студии декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова в результате громкой дискуссии. Телеведущий возмутился тем, что приглашенный эксперт обвинил его во лжи. Он заявил, что никому не позволит разбрасываться такими словами в своей адрес и попросил гостя забыть о его существовании.

Соловьев в ходе дискуссии отметил, что Третьяков «раздает оценки» всем своим оппонентам. Политологу такие слова в его адрес не понравились, и он сказал телеведущему: «Не надо лгать».

Виталий Анатольевич, я боюсь, нам с вами придется расстаться. Если вы имеете наглость обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Анатольевич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня во лжи, — ответил Соловьев.

В завершение спора Соловьев пригрозил Третьякову судом. Тот, уходя, предупредил, что не нужно пугать его связями.

Ранее Владимир Соловьев в ходе очередного эфира обрушился с критикой на сообщения жителей Белгородской области, просивших у властей помощи и рассказывающих о последствиях украинских атак. Он также заявил, что этим активно пользуются украинские СМИ.

Военный корреспондент Анастасия Кашеварова ответила телеведущему, что ему стоит поговорить с белгородцами и узнать об их проблемах. При этом военкор добавила, что некоторый процент «укроботов» в комментариях несомненно есть.