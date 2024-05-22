Радиационный фон на ЗАЭС остался в норме после атаки дрона

Радиационный фон на ЗАЭС (Запорожской АЭС) не превышает норму после атаки дрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

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Днем 22 мая дрон-камикадзе атаковал транспортный цех станции.

До этого генеральный секретарь Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация раскроет виновников атак на ЗАЭС, если получит доказательства.

Специалиста уже не раз спрашивали, могут ли его подчиненные точно определить источник обстрелов ЗАЭС. Однако, по словам Гросси, это крайне сложная задача. Он уточнил, что атакующие станцию беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут быть запущены с любой стороны.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.