Две трети москвичек признались в любви к мужчинам младше них

Две трети (67 процентов) жительниц Москвы признались, что им нравятся мужчины младше них, а 78 процентов москвичек и вовсе готовы к романтическому знакомству с парнями младше них на пять-семь лет, рассказали «Мосленте» в дейтинг-сервисе Mamba. Одновременно с этим примерно такое же число женщин сочли, что отношения нужно строить с ровесником или мужчиной старше не больше, чем на пять-семь лет.

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В Mamba провели опрос, из которого также выяснили, что только 53 процента мужчин из Москвы обращают внимание на возраст женщин при знакомстве, в то время как почти все (94 процента) девушки отмечают для себя этот факт.

Симпатии к мужчинам младше себя женщины объяснили тем, что считают свою внешность хорошей, и поэтому им подходят более молодые мужчины. Другие же не хотят встречаться с ровесниками, потому что они, по их мнению, выглядят значительно хуже.

Более половины (56 процентов) мужчин из Москвы сочли, что в отношениях мужчина должен быть старше женщины. Причем 21 процент считают, что разница должна составлять десять и даже более лет. При этом лишь шесть процентов женщин поддерживают это утверждение. Желание встречаться с более молодой спутницей треть парней объяснила тем, что те дают им энергию и чувство молодости.

Основными же минусами общения с партнером, который значительно старше или младше, женщины и мужчины единогласно считают разный культурный код и отсутствие общих тем для разговора.

Ранее сотрудница компании из Китая предостерегла россиянок от знакомств с китайцами. Она объяснила, что далеко не все китайцы знакомятся с россиянками, имея серьезные намерения.