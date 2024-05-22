Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что снова проведет лето в России. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлом году бывшая европейская чиновница арендовала небольшой дом в деревне Петрушово в Рязанской области. Там она провела лето вместе с домашними животными. Кнайсль тогда отмечала, что подобное времяпрепровождение ей нравится больше, чем отдых на Мальдивах и Сейшелах.

«Последние четыре года были очень интенсивными, я очень много была в разъездах. Я сейчас пытаюсь осесть, построить настоящий дом. Я останусь в деревне, а в Санкт-Петербурге сняла квартиру», — рассказала Кнайсль о планах на лето.

Напомним, что Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. С 2021 по 2022 года была независимым директором ПАО «Роснефть». В 2023 году ее пригласили для сотрудничество в центр G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете.